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  • «Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 19:50
Гавр
24.01.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Гавр
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-2-3
77
М'Паси
28
Зуауи
12
Санганте
15
Секо
77
Него
29
Гурна
26
Эбоног
30
Ндиайе
19
Кетан
38
Саматта
10
Мамбимби
4-1-1-2-2
16
Кен
11
Уаттара
6
Керер
4
Фас
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
99
Иленихена
30
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
30
Ндиайе
38
Саматта
22
Сумаре
22
Сумаре
38
Саматта
19
Кетан
17
Буфал
17
Буфал
19
Кетан
10
Мамбимби
29
29
10
Мамбимби
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
4
Фас
15
Дайер
15
Дайер
4
Фас
Дайер
4
Тезе
4
Тезе
Дайер
11
Уаттара
2
Вандерсон
2
Вандерсон
11
Уаттара
99
Иленихена
31
Фати
31
Фати
99
Иленихена
Остались в запасе
Гавр
Монако
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Гавр
Точно не сыграют
Готье Льорис
ЦЗ
Реда Хадра
ЦФ
Абдулайе Туре
ОП
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
Диав Мори
ВР
Guy Zohouri
ЦП
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Мамаду Кулибали
ЦП
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Крепин Дьятта
ПВ
Статистика матча Гавр - Монако
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
20
Офсайды
1
5
Количество передач
349
402
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Монако», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Монако»

«Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Гавр
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