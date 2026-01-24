Составы команд
Гавр
Гавр
4-1-2-3
77
М'Паси
28
Зуауи
12
Санганте
15
Секо
77
Него
29
Гурна
26
Эбоног
30
Ндиайе
19
Кетан
38
Саматта
10
Мамбимби
4-1-1-2-2
16
Кен
11
Уаттара
6
Керер
4
Фас
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
99
Иленихена
30
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
30
Ндиайе
38
Саматта
22
Сумаре
22
Сумаре
38
Саматта
19
Кетан
17
Буфал
17
Буфал
19
Кетан
10
Мамбимби
29
29
10
Мамбимби
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
4
Фас
15
Дайер
15
Дайер
4
Фас
Дайер
4
Тезе
4
Тезе
Дайер
11
Уаттара
2
Вандерсон
2
Вандерсон
11
Уаттара
99
Иленихена
31
Фати
31
Фати
99
Иленихена
Остались в запасе
Гавр
Монако
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Гавр - Монако
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
20
Офсайды
1
5
Количество передач
349
402
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Монако», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Монако»
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Источник: «Бомбардир»