24.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-2-2-2
1
Димитриевски
21
Васкес
15
Джемерт
3
Копете
20
Фулкье
24
Угринич
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
9
Дуро
18
Белтран
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Калеро
11
Террац
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
11
Милья
9
Фернандес
24
Угринич
7
Сантамария
7
Сантамария
24
Угринич
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
11
Риоха
19
Рамазани
19
Рамазани
11
Риоха
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
20
Калеро
12
Рубио
12
Рубио
20
Калеро
11
Террац
18
Пикель
18
Пикель
11
Террац
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
24
Долан
24
Долан
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
19
Кике
11
Милья
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Валенсия
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
1
5
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
10
Количество передач
369
401
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Эспаньола», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»