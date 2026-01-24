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  • «Валенсия» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Валенсия» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 17:05
Валенсия
24.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
15' У. Дуро 59' Э. Джемерт 90+4' Л. Рамазани (П)
54' Р. Террац 79' Х. Копете (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
21
Васкес
15
Джемерт
3
Копете
20
Фулкье
24
Угринич
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
9
Дуро
18
Белтран
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
22
Санчес
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Калеро
11
Террац
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
11
Милья
9
Фернандес
24
Угринич
7
Сантамария
7
Сантамария
24
Угринич
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
11
Риоха
19
Рамазани
19
Рамазани
11
Риоха
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
20
Калеро
12
Рубио
12
Рубио
20
Калеро
11
Террац
18
Пикель
18
Пикель
11
Террац
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
24
Долан
24
Долан
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
19
Кике
11
Милья
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Валенсия
Точно не сыграют
Сесар Таррега
ЦЗ
Хулен Агирресабала
ВР
Тьерри Корреа
ПЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
Кристиан Риверо
ВР
Эспаньол
Точно не сыграют
Омар Эль-Хилали
ПЗ
Хави Пуадо
ЛВ
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
1
5
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
10
Количество передач
369
401
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Эспаньола», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Эспаньол»

«Валенсия» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Валенсия
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