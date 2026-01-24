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  • «Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 16:20
Бавария
24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
23' Х. Ито
75' А. Чавес 81' Х. Массенго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
11
Фелипе Чавес
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Урбиг
19
Дэвис
21
Ито
4
Та
3
Мин-Джэ
45
Павлович
27
Горецка
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
4-3-2-1
1
Дамен
13
Шлоттербек
15
Зесигер
3
Чавес
13
Яннулис
4
Массенго
37
Реджбечай
32
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
19
Дэвис
6
Киммих
6
Киммих
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
11
Чавес
11
Чавес
3
Мин-Джэ
7
Карл
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Карл
21
Ито
34
Бишоф
34
Бишоф
21
Ито
27
Горецка
11
Джексон
11
Джексон
27
Горецка
3
Чавес
14
Вольф
14
Вольф
3
Чавес
37
Реджбечай
14
Кайтель
14
Кайтель
37
Реджбечай
32
Ридер
21
Кемюр
21
Кемюр
32
Ридер
30
Каде
99
Эссенде
99
Эссенде
30
Каде
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
Точно не сыграют
Саша Боэ
ПЗ
Конрад Лаймер
ЦП
Йосип Станишич
ЦЗ
Дайот Упамекано
ЦЗ
Под вопросом
Серж Гнабри
ПВ
Леннарт Карл
АП
Аугсбург
Точно не сыграют
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Под вопросом
Кристиян Якич
ОП
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
5
Офсайды
3
3
Количество передач
823
336
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Аугсбурга», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Аугсбург»

«Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Бавария
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