24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-1-1-3-1
40
Урбиг
19
Дэвис
21
Ито
4
Та
3
Мин-Джэ
45
Павлович
27
Горецка
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
4-3-2-1
1
Дамен
13
Шлоттербек
15
Зесигер
3
Чавес
13
Яннулис
4
Массенго
37
Реджбечай
32
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
19
Дэвис
6
Киммих
6
Киммих
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
11
Чавес
11
Чавес
3
Мин-Джэ
7
Карл
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Карл
21
Ито
34
Бишоф
34
Бишоф
21
Ито
27
Горецка
11
Джексон
11
Джексон
27
Горецка
3
Чавес
14
Вольф
14
Вольф
3
Чавес
37
Реджбечай
14
Кайтель
14
Кайтель
37
Реджбечай
32
Ридер
21
Кемюр
21
Кемюр
32
Ридер
30
Каде
99
Эссенде
99
Эссенде
30
Каде
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
Точно не сыграют
Под вопросом
Аугсбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
5
Офсайды
3
3
Количество передач
823
336
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Аугсбурга», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»