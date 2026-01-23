23.01.2026, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Статистика матча Динамо - Шанхай Шэньхуа
Красные карточки
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Желтые карточки
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Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Динамо» против «Шанхай Шэньхуа» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»