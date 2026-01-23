Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Динамо» против «Шанхай Шэньхуа» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»