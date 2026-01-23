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  • «Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

23 января, 16:20
Динамо
23.01.2026, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Шанхай Шэньхуа
4' Бителло 46' И. Сергеев
Статистика матча Динамо - Шанхай Шэньхуа
Красные карточки
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Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Динамо» против «Шанхай Шэньхуа» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»

«Динамо» – «Шанхай Шэньхуа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Шанхай Шэньхуа Динамо
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