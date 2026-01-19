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  • «Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

«Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

19 января, 21:35
Лацио
19.01.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Комо
2' М. Батурина 24' Н. Пас 49' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
21
Белахьян
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
32
Катальди
10
Дзакканьи
22
Кансельери
10
Ратков
4-1-3-1-1
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
20
Батурина
17
Родригес
7
Да Кунья
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
10
Ратков
14
Нослин
14
Нослин
10
Ратков
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
20
Батурина
23
Войвода
23
Войвода
20
Батурина
8
Какере
6
Роберто
6
Роберто
8
Какере
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
Остались в запасе
Лацио
Комо
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лацио - Комо
4
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
384
754
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.31
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Комо», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:450 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Комо»

«Лацио» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Лацио
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