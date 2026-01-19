19.01.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-3-2-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
21
Белахьян
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
32
Катальди
10
Дзакканьи
22
Кансельери
10
Ратков
4-1-3-1-1
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
20
Батурина
17
Родригес
7
Да Кунья
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
10
Ратков
14
Нослин
14
Нослин
10
Ратков
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
20
Батурина
23
Войвода
23
Войвода
20
Батурина
8
Какере
6
Роберто
6
Роберто
8
Какере
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
Остались в запасе
Лацио
Комо
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лацио - Комо
4
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
384
754
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.31
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Комо», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:450 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»