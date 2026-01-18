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  • «Аугсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Аугсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 18:20
Аугсбург
18.01.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
47' А. Клод-Морис 49' Э. Реджбечай
60' Ю. Сузуки 62' И. Матанович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дамен
13
Яннулис
13
Шлоттербек
40
Бэнкс
18
Якич
14
Кайтель
4
Массенго
32
Ридер
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
11
Грегоритч
4-3-1-2
1
Атуболу
17
Кюблер
33
Макенго
28
Гинтер
29
Треу
43
Огбус
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
13
Яннулис
22
Педерсен
22
Педерсен
13
Яннулис
14
Кайтель
15
Зесигер
15
Зесигер
14
Кайтель
4
Массенго
14
Вольф
14
Вольф
4
Массенго
18
Якич
37
Реджбечай
37
Реджбечай
18
Якич
32
Ридер
30
Каде
30
Каде
32
Ридер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
9
Хелер
14
Сузуки
14
Сузуки
9
Хелер
33
Макенго
19
Бесте
19
Бесте
33
Макенго
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
22
Недилько Лабрович
ВР
21
Мерт Кемюр
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
21
Мерт Кемюр
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
3
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
335
421
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Фрайбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург»«Фрайбург»

«Аугсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Аугсбург
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