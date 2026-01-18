18.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
8
Барриос
5
Кардозо
20
Симеоне
23
Алмада
9
Серлот
19
Альварес
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
16
Пачеко
33
Парада
10
Аленья
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
5
Кардозо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Кардозо
9
Серлот
20
Молина
20
Молина
9
Серлот
20
Симеоне
6
Коке
6
Коке
20
Симеоне
23
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
23
Алмада
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
11
Мартинес
15
Бойе
15
Бойе
11
Мартинес
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико - Алавес
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
5
Офсайды
2
1
Количество передач
555
464
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Алавеса», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»