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  • «Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 17:05
Атлетико
18.01.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
48' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
27
Яно Монсеррат
ЦП
6
Коке
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
8
Барриос
5
Кардозо
20
Симеоне
23
Алмада
9
Серлот
19
Альварес
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
16
Пачеко
33
Парада
10
Аленья
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
5
Кардозо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Кардозо
9
Серлот
20
Молина
20
Молина
9
Серлот
20
Симеоне
6
Коке
6
Коке
20
Симеоне
23
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
23
Алмада
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
11
Мартинес
15
Бойе
15
Бойе
11
Мартинес
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико - Алавес
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
5
Офсайды
2
1
Количество передач
555
464
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Алавеса», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Алавес»

«Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Атлетико
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