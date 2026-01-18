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  • «Штутгарт» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Штутгарт» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 16:20
Штутгарт
18.01.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Унион
59' К. Фюрих
83' У. Ен Чон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Унион
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
28
Нартей
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
4-2-3-1
1
Реннов
18
Юранович
37
Лейте
5
Дехи
14
Кверфельд
8
Хедира
6
Кемлейн
9
Бурджу
13
Шафер
19
Хаберер
29
Илич
10
Фюрих
29
Ельч
29
Ельч
10
Фюрих
3
Хендрикс
22
Ассиньон
22
Ассиньон
3
Хендрикс
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
28
Нартей
9
Демирович
9
Демирович
28
Нартей
4
Вагноман
32
Аревало
32
Аревало
4
Вагноман
18
Юранович
34
Н'Соки
34
Н'Соки
18
Юранович
13
Шафер
11
Чон
11
Чон
13
Шафер
9
Бурджу
10
Анса
10
Анса
9
Бурджу
29
Илич
7
Бурк
7
Бурк
29
Илич
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Матео Рааб
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
27
Марин Любичич
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
27
Марин Любичич
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Штутгарт - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
6
11
Количество передач
508
373
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
9
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.7
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Униона», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Унион»

«Штутгарт» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Штутгарт
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