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  • «Ланс» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Ланс» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 17:50
Ланс
17.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Осер
65' У. Саид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Осер
16
Донован Леон
(К) ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
27
Ламин Си
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ланс
60
Ilan Jourdren
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
34
Эраван Гарнье
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
5
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
5
Булатович
28
Томассон
10
Товен
38
Фофана
22
Саид
4-1-3-2
16
Леон
29
Сенайя
92
Акпа
20
Дьоманде
22
Оппегард
17
Эль-Аззузи
5
Дануа
27
Си
8
Ахамада
10
Намасо
9
Синайоко
23
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
23
Абдулхамид
28
Томассон
18
Сангаре
18
Сангаре
28
Томассон
38
Фофана
19
Сима
19
Сима
38
Фофана
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
5
Дануа
23
Матондо
23
Матондо
5
Дануа
17
Эль-Аззузи
10
Диуссе
10
Диуссе
17
Эль-Аззузи
8
Ахамада
21
Февр
21
Февр
8
Ахамада
29
Сенайя
77
Касимир
77
Касимир
29
Сенайя
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
Остались в запасе
Ланс
Осер
60
Ilan Jourdren
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
34
Эраван Гарнье
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Тео Де Персен
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
60
Ilan Jourdren
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
34
Эраван Гарнье
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ланс - Осер
2
5
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
5
Нарушения
19
20
Офсайды
2
0
Количество передач
407
434
Сейвы
0
6
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Осера», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Осер»

«Ланс» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Ланс
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