17.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-1-3
13
Роман
3
Латорре
15
Кумбула
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
8
Маскарель
10
Дардер
19
Мурики
18
Жозеф
11
Вирджили
4-2-3-1
1
Симон
12
Аресо
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
10
Дардер
19
Льябрес
19
Льябрес
10
Дардер
18
Жозеф
6
Санчес
6
Санчес
18
Жозеф
11
Вирджили
20
Торре
20
Торре
11
Вирджили
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
16
Руис де Галаррета
19
Изета
19
Изета
16
Руис де Галаррета
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
29
Такума Асано
ПВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
29
Такума Асано
ПВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Мальорка - Атлетик
1
2
7
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
475
433
Сейвы
9
6
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.79
2.11
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетика», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»