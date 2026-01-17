17.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-1-1-3-1
1
Швабе
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
17
Кастро-Монтес
28
Себулонсен
5
Мартель
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
13
Каминьски
37
Майна
10
Эль-Мала
4-1-1-3-1
33
Бац
30
Видмер
16
Белл
48
Потульски
21
Да Коста
6
Сано
31
Кор
26
Силас
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Тиц
39
Озкаджар
25
Лунд
25
Лунд
39
Озкаджар
5
Мартель
5
Краусс
5
Краусс
5
Мартель
17
Кастро-Монтес
29
Тильманн
29
Тильманн
17
Кастро-Монтес
8
Йоуханнессон
27
Ахе
27
Ахе
8
Йоуханнессон
37
Майна
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
37
Майна
16
Белл
15
Мэлони
15
Мэлони
16
Белл
2
Джэ Сон
11
Бевинг
11
Бевинг
2
Джэ Сон
6
Сано
70
Норден
70
Норден
6
Сано
26
Силас
9
Зиб
9
Зиб
26
Силас
Остались в запасе
Кельн
Майнц
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
40
Финн Шентен
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
40
Финн Шентен
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Майнц
4
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
6
10
Офсайды
0
4
Количество передач
473
293
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
65
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
1.52
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Майнца», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»