17.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-2-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
7
Гарсия
10
Мбаппе
4-2-1-3
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
12
Венцедор
18
Мартинес
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
26
Тунде
2
Асенсио
5
Алаба
5
Алаба
2
Асенсио
4
Хейсен
25
Себальос
25
Себальос
4
Хейсен
7
Гарсия
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Гарсия
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
9
Ромеро
8
Оласагасти
8
Оласагасти
9
Ромеро
12
Венцедор
8
Рагубер
8
Рагубер
12
Венцедор
8
Альварес
27
Кортес
27
Кортес
8
Альварес
26
Тунде
19
Эспи
19
Эспи
26
Тунде
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
Остались в запасе
Реал
Леванте
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
46
Alvaro Leiva
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
46
Alvaro Leiva
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал - Леванте
2
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
719
306
Сейвы
0
9
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Леванте», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»