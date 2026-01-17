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  • «Реал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Реал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 14:50
Реал
17.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
58' К. Мбаппе (П) 65' Р. Асенсио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
46
Alvaro Leiva
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
7
Гарсия
10
Мбаппе
4-2-1-3
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
12
Венцедор
18
Мартинес
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
26
Тунде
2
Асенсио
5
Алаба
5
Алаба
2
Асенсио
4
Хейсен
25
Себальос
25
Себальос
4
Хейсен
7
Гарсия
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Гарсия
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
9
Ромеро
8
Оласагасти
8
Оласагасти
9
Ромеро
12
Венцедор
8
Рагубер
8
Рагубер
12
Венцедор
8
Альварес
27
Кортес
27
Кортес
8
Альварес
26
Тунде
19
Эспи
19
Эспи
26
Тунде
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
Остались в запасе
Реал
Леванте
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
46
Alvaro Leiva
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
46
Alvaro Leiva
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал - Леванте
2
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
719
306
Сейвы
0
9
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Леванте», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леванте»

«Реал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Реал
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