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  • «Пиза» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«Пиза» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 21:35
Пиза
16.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
87' Р. Дуросинми
83' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Мариуш Марин
(К) ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЛВ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-2-1-3
1
Скуффет
3
Ангори
5
Канестрелли
26
Коппола
33
Калабрези
8
Марин
20
Эбишер
10
Трамони
19
Мейстер
32
Морео
27
3-3-3-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
42
Скальвини
4
Хин
59
Залевски
15
де Рон
5
Аганор
80
Муса
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
33
Калабрези
4
Божинов
4
Божинов
33
Калабрези
8
Марин
7
Лери
7
Лери
8
Марин
19
Мейстер
17
Дуросинми
17
Дуросинми
19
Мейстер
80
Муса
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
80
Муса
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
18
Распадори
18
Распадори
9
Скамакка
42
Скальвини
90
Крстович
90
Крстович
42
Скальвини
Остались в запасе
Пиза
Аталанта
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Пиза - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
327
451
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.15
xGP (предотвращенные голы)
1.13
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Аталанты», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Аталанта»

«Пиза» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Пиза
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