16.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
4-2-1-3
1
Скуффет
3
Ангори
5
Канестрелли
26
Коппола
33
Калабрези
8
Марин
20
Эбишер
10
Трамони
19
Мейстер
32
Морео
27
3-3-3-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
42
Скальвини
4
Хин
59
Залевски
15
де Рон
5
Аганор
80
Муса
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
33
Калабрези
4
Божинов
4
Божинов
33
Калабрези
8
Марин
7
Лери
7
Лери
8
Марин
19
Мейстер
17
Дуросинми
17
Дуросинми
19
Мейстер
80
Муса
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
80
Муса
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
18
Распадори
18
Распадори
9
Скамакка
42
Скальвини
90
Крстович
90
Крстович
42
Скальвини
Остались в запасе
Пиза
Аталанта
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Пиза - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
327
451
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.15
xGP (предотвращенные голы)
1.13
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Аталанты», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»