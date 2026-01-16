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  • «Эспаньол» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«Эспаньол» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 21:50
Эспаньол
16.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
45+3' В. Ванат (П) 90+3' В. Ванат (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
24
Долан
9
Фернандес
3-2-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
11
Алекс Морено
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
19
Ванат
18
Лемар
23
Эль-Хилали
22
Санчес
22
Санчес
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
11
Террац
11
Террац
8
Экспозито
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
10
Лосано
23
Рока
23
Рока
10
Лосано
11
Милья
19
Кике
19
Кике
11
Милья
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
18
Лемар
22
Асприлья
22
Асприлья
18
Лемар
11
Цыганков
73
Рока
73
Рока
11
Цыганков
Остались в запасе
Эспаньол
Жирона
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эспаньол - Жирона
5
5
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
17
Офсайды
1
4
Количество передач
393
425
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Жироны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Жирона»

«Эспаньол» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Эспаньол
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