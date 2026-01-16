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  • «Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 19:50
Монако
16.01.2026, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
76' А. Фати
68' Б. Дьенг 85' Ж. Макенго 87' Д. Карим
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
29
Дерман Карим
ЦП
34
Мартин Блей
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
25
S. Baldoni
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
3-3-2-2
16
Кен
15
Дайер
4
Фас
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
11
Уаттара
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
2-2-2-1-3
38
Мвого
3
Тальби
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
9
Дьенг
2
Силва
7
Пажи
11
Уаттара
2
Вандерсон
2
Вандерсон
11
Уаттара
4
Тезе
31
Фати
31
Фати
4
Тезе
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
9
Балогун
29
Бруннер
29
Бруннер
9
Балогун
2
Силва
32
Аджей
32
Аджей
2
Силва
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
8
Кадиу
34
Блей
34
Блей
8
Кадиу
11
Ле Бри
22
Мвука
22
Мвука
11
Ле Бри
9
Дьенг
9
Бамба
9
Бамба
9
Дьенг
Остались в запасе
Монако
Лорьян
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
25
S. Baldoni
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
25
S. Baldoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Монако - Лорьян
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
9
Офсайды
0
1
Количество передач
583
371
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.38
xGP (предотвращенные голы)
1.2
1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лорьяна», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лорьян»

«Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Монако
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