16.01.2026, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-3-2-2
16
Кен
15
Дайер
4
Фас
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
11
Уаттара
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
2-2-2-1-3
38
Мвого
3
Тальби
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
9
Дьенг
2
Силва
7
Пажи
11
Уаттара
2
Вандерсон
2
Вандерсон
11
Уаттара
4
Тезе
31
Фати
31
Фати
4
Тезе
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
9
Балогун
29
Бруннер
29
Бруннер
9
Балогун
2
Силва
32
Аджей
32
Аджей
2
Силва
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
8
Кадиу
34
Блей
34
Блей
8
Кадиу
11
Ле Бри
22
Мвука
22
Мвука
11
Ле Бри
9
Дьенг
9
Бамба
9
Бамба
9
Дьенг
Остались в запасе
Монако
Лорьян
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
25
S. Baldoni
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
25
S. Baldoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Монако - Лорьян
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
9
Офсайды
0
1
Количество передач
583
371
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.38
xGP (предотвращенные голы)
1.2
1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лорьяна», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лорьян»
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Источник: «Бомбардир»