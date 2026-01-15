Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

«Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

15 января, 21:20
Аугсбург
15.01.2026, четверг, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Унион
45+6' А. Клод-Морис
90+2' М. Любичич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Унион
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дамен
13
Яннулис
13
Шлоттербек
15
Зесигер
40
Бэнкс
18
Якич
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
30
Каде
11
Грегоритч
19
Фельхауэр
3-3-1-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
17
Кен
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
7
Бурк
13
Яннулис
14
Вольф
14
Вольф
13
Яннулис
20
Клод-Морис
32
Ридер
32
Ридер
20
Клод-Морис
37
Реджбечай
4
Массенго
4
Массенго
37
Реджбечай
30
Каде
21
Кемюр
21
Кемюр
30
Каде
11
Грегоритч
99
Эссенде
99
Эссенде
11
Грегоритч
13
Шафер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Шафер
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
10
Анса
9
Бурджу
9
Бурджу
10
Анса
7
Бурк
29
Илич
29
Илич
7
Бурк
37
Лейте
27
Любичич
27
Любичич
37
Лейте
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Аугсбург - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
18
Офсайды
1
0
Количество передач
409
455
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Униона», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Унион»

«Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Аугсбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+