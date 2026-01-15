15.01.2026, четверг, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
4-1-1-2-2
1
Дамен
13
Яннулис
13
Шлоттербек
15
Зесигер
40
Бэнкс
18
Якич
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
30
Каде
11
Грегоритч
19
Фельхауэр
3-3-1-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
17
Кен
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
7
Бурк
13
Яннулис
14
Вольф
14
Вольф
13
Яннулис
20
Клод-Морис
32
Ридер
32
Ридер
20
Клод-Морис
37
Реджбечай
4
Массенго
4
Массенго
37
Реджбечай
30
Каде
21
Кемюр
21
Кемюр
30
Каде
11
Грегоритч
99
Эссенде
99
Эссенде
11
Грегоритч
13
Шафер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Шафер
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
10
Анса
9
Бурджу
9
Бурджу
10
Анса
7
Бурк
29
Илич
29
Илич
7
Бурк
37
Лейте
27
Любичич
27
Любичич
37
Лейте
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Аугсбург - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
18
Офсайды
1
0
Количество передач
409
455
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Униона», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»