14.01.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-2-3
1
Бауманн
5
Кабак
13
Бернардо
7
Авдуллаху
2
Гранац
34
Цоуфал
22
Прасс
18
Бюргер
19
Лемперле
27
Крамарич
11
Аслани
4-1-3-1-1
1
Николас
29
Скалли
14
Дикс
30
Эльведи
26
Ульрих
16
Энгельхардт
16
Сандер
20
Райц
17
Кастроп
9
Онора
9
Табакович
13
Бернардо
15
Жандре
15
Жандре
13
Бернардо
18
Бюргер
21
Премель
21
Премель
18
Бюргер
11
Аслани
20
Дамар
20
Дамар
11
Аслани
22
Прасс
17
Туре
17
Туре
22
Прасс
19
Лемперле
9
Мерстедт
9
Мерстедт
19
Лемперле
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
16
Энгельхардт
4
Такаи
4
Такаи
16
Энгельхардт
9
Табакович
36
Мохья
36
Мохья
9
Табакович
17
Кастроп
7
Штегер
7
Штегер
17
Кастроп
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Остались в запасе
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
645
336
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.42
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Боруссии» Менхенгладбах, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»