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Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Боруссии» Менхенгладбах, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Боруссия» Менхенгладбах