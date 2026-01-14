14.01.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-1-3-2
1
Швабе
25
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Краусс
13
Каминьски
29
Тильманн
37
Майна
10
Эль-Мала
27
Ахе
3-1-2-3-1
1
Нойер
3
Мин-Джэ
4
Та
21
Ито
45
Павлович
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
25
Лунд
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
25
Лунд
27
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Ахе
37
Майна
40
Шентен
40
Шентен
37
Майна
10
Эль-Мала
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
10
Эль-Мала
21
Ито
22
Геррейру
22
Геррейру
21
Ито
4
Та
2
Упамекано
2
Упамекано
4
Та
7
Гнабри
7
Карл
7
Карл
7
Гнабри
17
Олисе
34
Бишоф
34
Бишоф
17
Олисе
Остались в запасе
Кельн
Бавария
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
11
Фелипе Чавес
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
11
Фелипе Чавес
ЦП
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кельн - Бавария
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
3
4
Офсайды
3
5
Количество передач
248
680
Сейвы
5
2
Точность передач %
70
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Баварии», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»