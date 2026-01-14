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  • «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«Вольфсбург» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 19:20
Вольфсбург
14.01.2026, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
25' К. Эриксен (П) 88' Д. Пейчинович
40' Э. Смит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
(К) ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Мартейн Карс
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
25
Центер
4
Йенц
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
24
Эриксен
21
Виммер
17
Пейчинович
3-2-3-1-1
22
Васили
6
Валь
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
21
Рицка
5
Метс
8
Смит
16
Фудзита
28
Лаж
26
Джонс
26
Кумбеди
2
Фишер
2
Фишер
26
Кумбеди
25
Центер
30
Паредес
30
Паредес
25
Центер
31
Герхардт
32
Сванберг
32
Сванберг
31
Герхардт
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
14
Майер
9
Амура
9
Амура
14
Майер
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
26
Джонс
19
Карс
19
Карс
26
Джонс
28
Лаж
9
Сисей
9
Сисей
28
Лаж
Остались в запасе
Вольфсбург
Санкт-Паули
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
Главный тренер
Даниэль Бауэр
1
Бен Волль
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вольфсбург - Санкт-Паули
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
620
396
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Санкт-Паули», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»

«Вольфсбург» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига
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