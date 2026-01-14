14.01.2026, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-2-1
25
Грабара
25
Центер
4
Йенц
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
24
Эриксен
21
Виммер
17
Пейчинович
3-2-3-1-1
22
Васили
6
Валь
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
21
Рицка
5
Метс
8
Смит
16
Фудзита
28
Лаж
26
Джонс
26
Кумбеди
2
Фишер
2
Фишер
26
Кумбеди
25
Центер
30
Паредес
30
Паредес
25
Центер
31
Герхардт
32
Сванберг
32
Сванберг
31
Герхардт
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
14
Майер
9
Амура
9
Амура
14
Майер
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
26
Джонс
19
Карс
19
Карс
26
Джонс
28
Лаж
9
Сисей
9
Сисей
28
Лаж
Остались в запасе
Вольфсбург
Санкт-Паули
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
Главный тренер
Даниэль Бауэр
1
Бен Волль
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вольфсбург - Санкт-Паули
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
620
396
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Санкт-Паули», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»
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Источник: «Бомбардир»