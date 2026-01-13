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  • «Майнц» – «Хайденхайма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Майнц» – «Хайденхайма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 21:20
Майнц
13.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Хайденхайм
30' С. Видмер 49' Н. Амири
60' Ш. Шиммер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
24
Сота Кавасаки
ОП
8
Пауль Небель
ПВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
38
Yannik Wagner
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Бац
21
Да Коста
16
Белл
30
Видмер
6
Сано
10
Амири
18
Ферачниг
31
Кор
2
Джэ Сон
9
Тиц
9
Зиб
4-2-1-1-2
1
Рамай
23
Траоре
6
Майнка
23
Гимбер
19
Ференбах
16
Нихуэс
6
Дорш
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
18
Ферачниг
48
Потульски
48
Потульски
18
Ферачниг
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
9
Тиц
70
Норден
70
Норден
9
Тиц
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
18
Пьеринджер
21
Бек
21
Бек
18
Пьеринджер
16
Нихуэс
17
Хонзак
17
Хонзак
16
Нихуэс
3
Шеппнер
31
Конте
31
Конте
3
Шеппнер
29
Кауфманн
30
Шиммер
30
Шиммер
29
Кауфманн
19
Ференбах
38
38
19
Ференбах
Остались в запасе
Майнц
Хайденхайм
1
Лассе Рис
ВР
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Майнц - Хайденхайм
4
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
348
489
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Хайденхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«Хайденхайм»

«Майнц» – «Хайденхайма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Майнц
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