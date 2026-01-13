13.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
3-1-3-1-2
33
Бац
21
Да Коста
16
Белл
30
Видмер
6
Сано
10
Амири
18
Ферачниг
31
Кор
2
Джэ Сон
9
Тиц
9
Зиб
4-2-1-1-2
1
Рамай
23
Траоре
6
Майнка
23
Гимбер
19
Ференбах
16
Нихуэс
6
Дорш
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
18
Ферачниг
48
Потульски
48
Потульски
18
Ферачниг
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
9
Тиц
70
Норден
70
Норден
9
Тиц
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
18
Пьеринджер
21
Бек
21
Бек
18
Пьеринджер
16
Нихуэс
17
Хонзак
17
Хонзак
16
Нихуэс
3
Шеппнер
31
Конте
31
Конте
3
Шеппнер
29
Кауфманн
30
Шиммер
30
Шиммер
29
Кауфманн
19
Ференбах
38
38
19
Ференбах
Остались в запасе
Майнц
Хайденхайм
1
Лассе Рис
ВР
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Майнц - Хайденхайм
4
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
348
489
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Хайденхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Хайденхайм»
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Источник: «Бомбардир»