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  • «ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

«ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

12 января, 22:00
ПСЖ
12.01.2026, понедельник, 23:10
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Париж
74' Н. Иконе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
(К) ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Адама Камара
ЦП
20
Максим Лопес
(К) ЦП
20
Матье Кафаро
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Десир Дуэ
АП
77
Ноа Нсоки
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
44
Лоан Дусе
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
J. Lopez
ЦФ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
6
Забарный
4
Бералдо
51
Пачо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
24
Маюлу
7
Кварацхелия
9
Рамуш
3-2-2-2-1
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
5
Оллила
19
Санги
17
Камара
20
Лопес
20
Кафаро
69
Геббельс
11
51
Пачо
25
Мендеш
25
Мендеш
51
Пачо
24
Маюлу
14
Дуэ
14
Дуэ
24
Маюлу
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
5
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
5
Оллила
69
Геббельс
10
Кеббаль
10
Кеббаль
69
Геббельс
20
Кафаро
15
Колеошо
15
Колеошо
20
Кафаро
11
93
Иконе
93
Иконе
11
Остались в запасе
ПСЖ
Париж
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кевин Трапп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
87
Жоау Невеш
АП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча ПСЖ - Париж
2
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
5
12
Офсайды
0
1
Количество передач
748
325
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Парижа», 1/16 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 23:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Париж»

«ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Париж ПСЖ
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