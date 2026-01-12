12.01.2026, понедельник, 23:10
Франция. Кубок, 1/16 финала
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
6
Забарный
4
Бералдо
51
Пачо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
24
Маюлу
7
Кварацхелия
9
Рамуш
3-2-2-2-1
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
5
Оллила
19
Санги
17
Камара
20
Лопес
20
Кафаро
69
Геббельс
11
51
Пачо
25
Мендеш
25
Мендеш
51
Пачо
24
Маюлу
14
Дуэ
14
Дуэ
24
Маюлу
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
5
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
5
Оллила
69
Геббельс
10
Кеббаль
10
Кеббаль
69
Геббельс
20
Кафаро
15
Колеошо
15
Колеошо
20
Кафаро
11
93
Иконе
93
Иконе
11
Остались в запасе
ПСЖ
Париж
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кевин Трапп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
87
Жоау Невеш
АП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча ПСЖ - Париж
2
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
5
12
Офсайды
0
1
Количество передач
748
325
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Парижа», 1/16 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 23:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Старт».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»