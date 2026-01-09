09.01.2026, пятница, 16:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-2-2-2
49
Морис
4
Шенкевельд
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
21
Курбелис
24
7
Масурас
7
Фортунис
7
Кинг
15
Хамзи
3-3-1-2-2
13
Аль-Обейд
5
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
26
Шарахили
21
Аль-Анази
23
Вада
28
Медина
2
Силла
90
Аль-Гамди
1
4
Шенкевельд
17
17
4
Шенкевельд
7
Фортунис
23
23
7
Фортунис
88
88
7
Кинг
71
71
7
Кинг
28
Медина
20
20
28
Медина
26
Шарахили
80
Наджи
80
Наджи
26
Шарахили
Остались в запасе
Халидж
Дамак
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Халидж - Дамак
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
574
282
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Дамака», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 16:10 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»