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  • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 20:50
Атлетико
08.01.2026, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Реал
58' А. Серлот
2' Ф. Вальверде 55' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
9
Серлот
3-1-3-3
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
18
Каррерас
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
7
Гарсия
7
Винисиус
22
Галлахер
24
Ле Норман
24
Ле Норман
22
Галлахер
13
Руджери
20
Молина
20
Молина
13
Руджери
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
22
Рюдигер
11
Гарсия
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
23
Менди
23
Менди
2
Асенсио
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
11
Родриго
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
11
Родриго
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Реал
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
537
455
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетико
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