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Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»