08.01.2026, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
9
Серлот
3-1-3-3
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
18
Каррерас
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
7
Гарсия
7
Винисиус
22
Галлахер
24
Ле Норман
24
Ле Норман
22
Галлахер
13
Руджери
20
Молина
20
Молина
13
Руджери
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
22
Рюдигер
11
Гарсия
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
23
Менди
23
Менди
2
Асенсио
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
11
Родриго
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
11
Родриго
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Реал
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
537
455
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»