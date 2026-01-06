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  • «Пиза» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

«Пиза» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

6 января, 15:50
Пиза
06.01.2026, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Комо
68' М. Перроне 76' А. Дувикас 90+6' А. Дувикас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
Комо
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-1-3
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
26
Коппола
20
Эбишер
8
Марин
10
Трамони
18
Нзола
36
27
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
19
Кюн
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
4
Караччоло
6
Хойхольт
6
Хойхольт
4
Караччоло
20
Эбишер
19
19
20
Эбишер
36
99
Перейра
99
Перейра
36
8
Марин
7
Лери
7
Лери
8
Марин
10
Трамони
32
Морео
32
Морео
10
Трамони
17
Родригес
4
Пош
4
Пош
17
Родригес
27
Смольчич
23
Войвода
23
Войвода
27
Смольчич
19
Кюн
20
Батурина
20
Батурина
19
Кюн
10
Пас
6
Роберто
6
Роберто
10
Пас
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
Остались в запасе
Пиза
Комо
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Пиза - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
221
595
Сейвы
5
4
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.94
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Комо», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза»«Комо»

«Пиза» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Пиза
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