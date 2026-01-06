06.01.2026, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
4-2-1-3
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
26
Коппола
20
Эбишер
8
Марин
10
Трамони
18
Нзола
36
27
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
19
Кюн
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
4
Караччоло
6
Хойхольт
6
Хойхольт
4
Караччоло
20
Эбишер
19
19
20
Эбишер
36
99
Перейра
99
Перейра
36
8
Марин
7
Лери
7
Лери
8
Марин
10
Трамони
32
Морео
32
Морео
10
Трамони
17
Родригес
4
Пош
4
Пош
17
Родригес
27
Смольчич
23
Войвода
23
Войвода
27
Смольчич
19
Кюн
20
Батурина
20
Батурина
19
Кюн
10
Пас
6
Роберто
6
Роберто
10
Пас
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
Остались в запасе
Пиза
Комо
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Пиза - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
221
595
Сейвы
5
4
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.73
xGP (предотвращенные голы)
0.94
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Комо», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»