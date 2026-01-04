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  • «Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 21:50
Реал Сосьедад
04.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
55' Г. Гедеш
50' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
9
Серлот
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
14
Кубо
23
Захарян
23
Захарян
14
Кубо
11
Гедеш
7
Барренечеа
7
Барренечеа
11
Гедеш
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
13
Руджери
24
Ле Норман
24
Ле Норман
13
Руджери
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
10
Баэна
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Баэна
6
Коке
18
Распадори
18
Распадори
6
Коке
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
6
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
13
Офсайды
3
2
Количество передач
414
506
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетико», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико»

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Реал Сосьедад
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