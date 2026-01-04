04.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
9
Серлот
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
14
Кубо
23
Захарян
23
Захарян
14
Кубо
11
Гедеш
7
Барренечеа
7
Барренечеа
11
Гедеш
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
13
Руджери
24
Ле Норман
24
Ле Норман
13
Руджери
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
10
Баэна
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Баэна
6
Коке
18
Распадори
18
Распадори
6
Коке
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
6
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
13
Офсайды
3
2
Количество передач
414
506
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетико», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»