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  • «ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 21:35
ПСЖ
04.01.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Париж
45' Д. Дуэ 53' У. Дембеле
51' В. Геббельс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
(К) ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Максим Лопес
(К) ЦП
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
77
Ноа Нсоки
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
44
Лоан Дусе
ОП
20
Матье Кафаро
АП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
14
Дуэ
24
Маюлу
10
Дембеле
87
Невеш
3-2-2-2-1
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
28
де Смет
19
Санги
20
Лопес
17
Камара
93
Иконе
69
Геббельс
11
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
6
Забарный
5
Маркиньос
5
Маркиньос
6
Забарный
24
Маюлу
77
Нсоки
77
Нсоки
24
Маюлу
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
28
де Смет
5
Оллила
5
Оллила
28
де Смет
11
4
Марчетти
4
Марчетти
11
93
Иконе
20
Кафаро
20
Кафаро
93
Иконе
69
Геббельс
20
20
69
Геббельс
Остались в запасе
ПСЖ
Париж
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча ПСЖ - Париж
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
4
Офсайды
0
2
Количество передач
782
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Парижа», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Париж»

«ПСЖ» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж ПСЖ
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