04.01.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
51
Пачо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
14
Дуэ
24
Маюлу
10
Дембеле
87
Невеш
3-2-2-2-1
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
28
де Смет
19
Санги
20
Лопес
17
Камара
93
Иконе
69
Геббельс
11
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
6
Забарный
5
Маркиньос
5
Маркиньос
6
Забарный
24
Маюлу
77
Нсоки
77
Нсоки
24
Маюлу
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
28
де Смет
5
Оллила
5
Оллила
28
де Смет
11
4
Марчетти
4
Марчетти
11
93
Иконе
20
Кафаро
20
Кафаро
93
Иконе
69
Геббельс
20
20
69
Геббельс
Остались в запасе
ПСЖ
Париж
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
18
Mohamed Benoit-Dao
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча ПСЖ - Париж
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
4
Офсайды
0
2
Количество передач
782
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Парижа», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»