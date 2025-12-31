31.12.2025, среда, 18:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Неом
Неом
3-1-1-2-3
81
Максимиану
25
Абди
26
Хегази
4
Аль-Давсари
40
Аль-Асмари
44
Зулиани
10
Бенрахма
72
Коне
91
Ляказетт
97
Родригес
11
Аль-Али
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
20
Шарахили
15
Кадеш
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
40
Аль-Асмари
27
Хавсави
27
Хавсави
40
Аль-Асмари
18
Аль-Хаджи
18
Аль-Хаджи
34
Бергвейн
32
32
34
Бергвейн
19
Диаби
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
19
Диаби
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
20
Шарахили
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
20
Шарахили
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Неом
Аль-Иттихад
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
53
Geovanny Balanta
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
53
Geovanny Balanta
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Неом - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
350
419
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Иттихада», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря в 18:25 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»