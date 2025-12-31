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  • «Неом» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

«Неом» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

31 декабря 2025, 17:15
Неом
31.12.2025, среда, 18:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
27' С. Бенрахма
14' Р. Фернандеш 68' С. Бергвейн 90+6' А. Аль-Гамди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неом
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
(К) ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
72
Амаду Коне
АП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Неом
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
53
Geovanny Balanta
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-1-1-2-3
81
Максимиану
25
Абди
26
Хегази
4
Аль-Давсари
40
Аль-Асмари
44
Зулиани
10
Бенрахма
72
Коне
91
Ляказетт
97
Родригес
11
Аль-Али
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
20
Шарахили
15
Кадеш
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
40
Аль-Асмари
27
Хавсави
27
Хавсави
40
Аль-Асмари
18
Аль-Хаджи
18
Аль-Хаджи
34
Бергвейн
32
32
34
Бергвейн
19
Диаби
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
19
Диаби
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
20
Шарахили
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
20
Шарахили
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Неом
Аль-Иттихад
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
53
Geovanny Balanta
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
53
Geovanny Balanta
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Неом - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
350
419
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Иттихада», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря в 18:25 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Иттихад»

«Неом» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига
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