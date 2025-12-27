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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 19:20
Аль-Иттихад
27.12.2025, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
16' А. Аль-Гамди 85' С. Бергвейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Шабаб
43
Марсело Гроэ
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К) ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Шабаб
60
Mohammed Al-Otaibi
ВР
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
12
Sultan
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
78
Фернандеш
9
Бензема
3-3-2-1-1
43
Гроэ
2
Аль-Швирех
29
Худт
5
Макки
66
6
Аль-Субиани
31
Яслам
30
Эрнандес
8
Браунхилл
29
Адли
37
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
15
Кадеш
20
Шарахили
20
Шарахили
15
Кадеш
34
Бергвейн
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
27
Аль-Гамди
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
5
Макки
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
5
Макки
6
Аль-Субиани
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Аль-Субиани
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
60
Mohammed Al-Otaibi
ВР
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
60
Mohammed Al-Otaibi
ВР
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Шабаб
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
8
Офсайды
4
0
Количество передач
613
294
Сейвы
4
5
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Шабаба», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Иттихад
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