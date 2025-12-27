27.12.2025, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
78
Фернандеш
9
Бензема
3-3-2-1-1
43
Гроэ
2
Аль-Швирех
29
Худт
5
Макки
66
6
Аль-Субиани
31
Яслам
30
Эрнандес
8
Браунхилл
29
Адли
37
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
15
Кадеш
20
Шарахили
20
Шарахили
15
Кадеш
34
Бергвейн
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
27
Аль-Гамди
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
5
Макки
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
5
Макки
6
Аль-Субиани
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Аль-Субиани
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
60
Mohammed Al-Otaibi
ВР
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
60
Mohammed Al-Otaibi
ВР
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Шабаб
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
8
Офсайды
4
0
Количество передач
613
294
Сейвы
4
5
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Шабаба», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»