30.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-2-3-1
13
Газзанига
11
Алекс Морено
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
27
Витсель
21
Унаи
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
19
Ванат
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
3
Милитао
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
15
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
15
Ринкон
19
Ванат
29
Курума
29
Курума
19
Ванат
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
21
Унаи
9
Руис
9
Руис
21
Унаи
11
Гарсия
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Гарсия
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
14
Чуамени
11
Родриго
11
Родриго
14
Чуамени
12
Александер-Арнольд
7
Гарсия
7
Гарсия
12
Александер-Арнольд
Остались в запасе
Жирона
Реал
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Жирона - Реал
3
Всего ударов по воротам
10
25
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
426
611
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.79
2.53
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»