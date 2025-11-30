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  • «Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 21:50
Жирона
30.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Реал
45' А. Унаи
67' К. Мбаппе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
11
Алекс Морено
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
27
Витсель
21
Унаи
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
19
Ванат
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
3
Милитао
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
15
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
15
Ринкон
19
Ванат
29
Курума
29
Курума
19
Ванат
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
21
Унаи
9
Руис
9
Руис
21
Унаи
11
Гарсия
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Гарсия
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
14
Чуамени
11
Родриго
11
Родриго
14
Чуамени
12
Александер-Арнольд
7
Гарсия
7
Гарсия
12
Александер-Арнольд
Остались в запасе
Жирона
Реал
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Жирона - Реал
3
Всего ударов по воротам
10
25
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
426
611
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.79
2.53
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал»

«Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Жирона
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