29.11.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-1-3
13
Бергстрем
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
19
Мурики
11
Вирджили
18
Жозеф
2-1-2-3-2
1
Эррера
22
Бойомо
5
Эррандо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Муньос
29
Осамбела
17
Будимир
18
Жозеф
6
Санчес
6
Санчес
18
Жозеф
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
11
Вирджили
29
Асано
29
Асано
11
Вирджили
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
29
Осамбела
16
Гомес
16
Гомес
29
Осамбела
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
7
Монкайола
23
Бекер
23
Бекер
7
Монкайола
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Айтор
ВР
42
Mikel Serrano
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
42
Mikel Serrano
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Мальорка - Осасуна
3
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
15
Количество передач
419
350
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Осасуны», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»