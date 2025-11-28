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  • «Метц» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

«Метц» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

28 ноября 2025, 21:35
Метц
28.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
22' В. Ронжье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
(К) ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Метц
40
Усман Ба
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
75
Кадер Мейте
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
59
Йегбе
2
Колен
5
Гбамен
7
Сабали
12
Траоре
8
Деменге
7
Эйн
14
Цитаишвили
7
Сане
3-3-2-2
30
Самба
48
Айт-Будлаль
5
Жаке
3
Брассье
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
22
Леполь
7
Сабали
29
Асоро
29
Асоро
7
Сабали
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
12
Траоре
9
Абуашвили
9
Абуашвили
12
Траоре
97
Балло-Туре
10
Мбайе
10
Мбайе
97
Балло-Туре
7
Сане
19
19
7
Сане
95
Франковски
26
Мерлен
26
Мерлен
95
Франковски
6
Сиссе
24
Руо
24
Руо
6
Сиссе
3
Брассье
10
Бляс
10
Бляс
3
Брассье
22
Леполь
75
Мейте
75
Мейте
22
Леполь
Остались в запасе
Метц
Ренн
40
Усман Ба
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Ласло Болони
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Метц - Ренн
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
8
Офсайды
4
1
Количество передач
482
459
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Ренна», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц»«Ренн»

«Метц» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Метц
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