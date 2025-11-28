28.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
3-1-3-2-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
59
Йегбе
2
Колен
5
Гбамен
7
Сабали
12
Траоре
8
Деменге
7
Эйн
14
Цитаишвили
7
Сане
3-3-2-2
30
Самба
48
Айт-Будлаль
5
Жаке
3
Брассье
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
22
Леполь
7
Сабали
29
Асоро
29
Асоро
7
Сабали
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
12
Траоре
9
Абуашвили
9
Абуашвили
12
Траоре
97
Балло-Туре
10
Мбайе
10
Мбайе
97
Балло-Туре
7
Сане
19
19
7
Сане
95
Франковски
26
Мерлен
26
Мерлен
95
Франковски
6
Сиссе
24
Руо
24
Руо
6
Сиссе
3
Брассье
10
Бляс
10
Бляс
3
Брассье
22
Леполь
75
Мейте
75
Мейте
22
Леполь
Остались в запасе
Метц
Ренн
40
Усман Ба
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Ласло Болони
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Метц - Ренн
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
8
Офсайды
4
1
Количество передач
482
459
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Ренна», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Ренн»
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Источник: «Бомбардир»