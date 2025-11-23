23.11.2025, воскресенье, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
10
Мане
23
Яхья
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
20
Уэсли
4-2-3-1
49
Морис
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
4
Шенкевельд
21
Курбелис
18
Аль-Хавсави
11
Аль-Амри
7
Фортунис
7
Масурас
15
Хамзи
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
10
Мане
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
10
Мане
23
Яхья
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
23
Яхья
20
Уэсли
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Уэсли
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
4
Шенкевельд
17
17
4
Шенкевельд
11
Аль-Амри
12
Канаба
12
Канаба
11
Аль-Амри
15
Хамзи
71
71
15
Хамзи
Остались в запасе
Аль-Наср
Халидж
36
Рагед Наджар
ВР
70
Аруне Камара
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
70
Аруне Камара
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Халидж
3
1
1
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
8
Офсайды
3
4
Количество передач
389
318
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Халиджа», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Халидж»
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Источник: «Бомбардир»