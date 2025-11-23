23.11.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-3-1-1
13
Сорья
5
Абкар
22
Дуарте
2
Джене
15
Рико
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
21
Мартин
33
Лисо
9
Майорал
4-3-2-1
1
Муссо
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
31
Гонсалес
10
Баэна
19
Альварес
5
Абкар
26
Фемения
26
Фемения
5
Абкар
6
Милья
14
Муньос
14
Муньос
6
Милья
33
Лисо
11
да Коста
11
да Коста
33
Лисо
21
Мартин
22
Санкрис
22
Санкрис
21
Мартин
2
Иглесиас
7
Хуанми
7
Хуанми
2
Иглесиас
31
Гонсалес
17
Ганцко
17
Ганцко
31
Гонсалес
13
Руджери
22
Галлахер
22
Галлахер
13
Руджери
14
Льоренте
7
Гризманн
7
Гризманн
14
Льоренте
19
Альварес
18
Распадори
18
Распадори
19
Альварес
6
Коке
9
Серлот
9
Серлот
6
Коке
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
32
José Luis Pérez
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
33
Марио де Луис
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
32
José Luis Pérez
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
33
Марио де Луис
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
2
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
17
Офсайды
2
5
Количество передач
300
445
Сейвы
6
1
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетико», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»