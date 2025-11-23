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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 14:50
Торпедо-БелАЗ
23.11.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ислочь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Владислав Климович
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
2-1-2-3-2
25
Юрасов
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
6
Премудров
9
Бородин
26
Седько
33
Камара
30
Побудей
15
Скавыш
17
Климович
3-1-2-2-2
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
5
Волков
2
Тве
29
Пацко
6
Гоманов
19
Олалейе
23
Ковалевич
17
Климович
22
Баранок
22
Баранок
17
Климович
6
Премудров
19
Руцкий
19
Руцкий
6
Премудров
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
9
Бородин
25
Василевич
25
Василевич
9
Бородин
33
Камара
29
Альфред
29
Альфред
33
Камара
23
Ковалевич
88
Кнышев
88
Кнышев
23
Ковалевич
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Хващинский
19
Олалейе
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Ислочь
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Ислочь
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Ислочи», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Ислочь»

«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Торпедо-БелАЗ
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