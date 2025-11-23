Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
2-1-2-3-2
25
Юрасов
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
6
Премудров
9
Бородин
26
Седько
33
Камара
30
Побудей
15
Скавыш
17
Климович
3-1-2-2-2
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
5
Волков
2
Тве
29
Пацко
6
Гоманов
19
Олалейе
23
Ковалевич
17
Климович
22
Баранок
22
Баранок
17
Климович
6
Премудров
19
Руцкий
19
Руцкий
6
Премудров
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
9
Бородин
25
Василевич
25
Василевич
9
Бородин
33
Камара
29
Альфред
29
Альфред
33
Камара
23
Ковалевич
88
Кнышев
88
Кнышев
23
Ковалевич
22
Булмага
77
Кравченко
77
Кравченко
22
Булмага
2
Тве
11
Сталбеков
11
Сталбеков
2
Тве
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Хващинский
19
Олалейе
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Ислочь
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Ислочь
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Ислочи», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»