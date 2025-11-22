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  • «Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 19:50
Ренн
22.11.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Монако
20' А. Айт-Будлаль 48' М. Камара 73' Б. Эмболо 83' Л. Бляс (П)
90+5' М. Бирет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
75
Кадер Мейте
ЦФ
12
Lucas Rosier
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Александр Головин
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
3-3-2-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
48
Айт-Будлаль
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
11
Аль-Тамари
36
Эмболо
22
Леполь
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Тезе
6
Керер
22
Салису
11
Уаттара
6
Закария
28
Кулибали
15
Дьятта
11
Аклиуш
31
Фати
99
Иленихена
6
Сиссе
26
Мерлен
26
Мерлен
6
Сиссе
95
Франковски
36
Сейду
36
Сейду
95
Франковски
11
Аль-Тамари
18
Камара
18
Камара
11
Аль-Тамари
22
Леполь
10
Бляс
10
Бляс
22
Леполь
36
Эмболо
12
12
36
Эмболо
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
11
Аклиуш
8
Камара
8
Камара
11
Аклиуш
28
Кулибали
8
Погба
8
Погба
28
Кулибали
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
99
Иленихена
14
Бирет
14
Бирет
99
Иленихена
Остались в запасе
Ренн
Монако
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Ренн - Монако
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
3
13
Офсайды
1
5
Количество передач
497
486
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.69
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Монако», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Монако»

«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ренн
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