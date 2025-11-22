22.11.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-3-2-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
48
Айт-Будлаль
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
11
Аль-Тамари
36
Эмболо
22
Леполь
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Тезе
6
Керер
22
Салису
11
Уаттара
6
Закария
28
Кулибали
15
Дьятта
11
Аклиуш
31
Фати
99
Иленихена
6
Сиссе
26
Мерлен
26
Мерлен
6
Сиссе
95
Франковски
36
Сейду
36
Сейду
95
Франковски
11
Аль-Тамари
18
Камара
18
Камара
11
Аль-Тамари
22
Леполь
10
Бляс
10
Бляс
22
Леполь
36
Эмболо
12
12
36
Эмболо
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
11
Аклиуш
8
Камара
8
Камара
11
Аклиуш
28
Кулибали
8
Погба
8
Погба
28
Кулибали
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
99
Иленихена
14
Бирет
14
Бирет
99
Иленихена
Остались в запасе
Ренн
Монако
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Ренн - Монако
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
3
13
Офсайды
1
5
Количество передач
497
486
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.69
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Монако», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»