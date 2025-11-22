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  • «Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 19:20
Осасуна
22.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
42' А. Катена
53' Б. Мендес 59' Г. Гедеш 82' А. Барренечеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Осасуна
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
3
Муньос
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
23
Захарян
11
Гедеш
10
Оярсабаль
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
7
Монкайола
27
Аргибиде
27
Аргибиде
7
Монкайола
3
Крус
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Крус
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
16
Гомес
17
Будимир
17
Будимир
16
Гомес
3
Муньос
17
Гомес
17
Гомес
3
Муньос
18
Солер
6
Элустондо
6
Элустондо
18
Солер
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
23
Захарян
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Захарян
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
387
466
Сейвы
6
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала Сосьедад», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Реал Сосьедад»

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Осасуна
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