22.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
3
Муньос
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
23
Захарян
11
Гедеш
10
Оярсабаль
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
7
Монкайола
27
Аргибиде
27
Аргибиде
7
Монкайола
3
Крус
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Крус
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
16
Гомес
17
Будимир
17
Будимир
16
Гомес
3
Муньос
17
Гомес
17
Гомес
3
Муньос
18
Солер
6
Элустондо
6
Элустондо
18
Солер
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
23
Захарян
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Захарян
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
387
466
Сейвы
6
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала Сосьедад», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»