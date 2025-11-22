22.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-1-3-2
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
45
Павлович
27
Горецка
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
34
Бишоф
4-2-2-2
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
9
Хелер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
45
Павлович
21
Ито
21
Ито
45
Павлович
27
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
27
Горецка
7
Карл
11
Джексон
11
Джексон
7
Карл
9
Кейн
27
Майк
27
Майк
9
Кейн
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
7
Шерхант
8
Динкчи
8
Динкчи
7
Шерхант
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
778
296
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-2.08
-2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Фрайбурга», 11-й тур чемпионата Германии (Бундеслига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»