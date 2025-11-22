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  • «Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 16:20
Бавария
22.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Фрайбург
22' Л. Карл 45+2' М. Олисе 55' Д. Упамекано 60' Г. Кейн 78' Н. Джексон 84' М. Олисе
12' Ю. Сузуки 17' Й. Манзамби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Эрен Динкчи
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
45
Павлович
27
Горецка
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
34
Бишоф
4-2-2-2
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
9
Хелер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
45
Павлович
21
Ито
21
Ито
45
Павлович
27
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
27
Горецка
7
Карл
11
Джексон
11
Джексон
7
Карл
9
Кейн
27
Майк
27
Майк
9
Кейн
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
7
Шерхант
8
Динкчи
8
Динкчи
7
Шерхант
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
778
296
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-2.08
-2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Фрайбурга», 11-й тур чемпионата Германии (Бундеслига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Фрайбург»

«Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Бавария
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