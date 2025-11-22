22.11.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
2-1-3-3-1
31
Пахолюк
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
99
Ррапай
55
Теллес
9
Цуриков
14
Кане
70
Климчук
77
Понедельник
17
Салабай
4-1-3-2
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
39
Герреро
9
Волошин
22
Кабаев
7
Демченко
4
Бондаренко
4
Бондаренко
7
Демченко
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
39
Герреро
11
Пономаренко
11
Пономаренко
39
Герреро
Остались в запасе
Колос
Динамо К
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Колос - Динамо К
4
3
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Динамо» Киев, 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос Ковалевка» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»