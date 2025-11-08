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  • «Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 16:20
Унион
08.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
27' Д. Дехи 83' Д. Дехи
38' Л. Диас 90+3' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
10
Ильяс Анса
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Унион
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
48
Леон Кланац
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
45
Александар Павлович
ОП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-2-2-2
1
Реннов
15
Роте
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
8
Хедира
6
Кемлейн
13
Шафер
19
Хаберер
7
Бурк
10
Анса
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
15
Роте
17
Кен
17
Кен
15
Роте
19
Хаберер
18
Юранович
18
Юранович
19
Хаберер
6
Кемлейн
33
Крал
33
Крал
6
Кемлейн
7
Бурк
11
Чон
11
Чон
7
Бурк
10
Анса
21
Скарке
21
Скарке
10
Анса
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
7
Гнабри
7
Карл
7
Карл
7
Гнабри
44
Станишич
11
Джексон
11
Джексон
44
Станишич
Остались в запасе
Унион
Бавария
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
40
Йонас Урбиг
ВР
48
Леон Кланац
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
48
Леон Кланац
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Унион - Бавария
2
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
5
Количество передач
261
752
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Баварии», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Бавария»

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Унион
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