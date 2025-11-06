06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-1-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
8
Томаш
26
Ундав
4-1-3-2
1
Велленройтер
26
Рид
15
Ахмедходжич
4
Ватанабе
5
Смал
23
Тимбер
23
Хадж Мусса
10
Валенте
11
Борхес
18
Уэда
9
Ларин
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
24
Хабот
23
Загаду
23
Загаду
24
Хабот
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
4
Вагноман
18
Левелинг
18
Левелинг
4
Вагноман
10
Валенте
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
10
Валенте
11
Борхес
44
Сауэр
44
Сауэр
11
Борхес
Остались в запасе
Штутгарт
Фейеноорд
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Штутгарт - Фейеноорд
4
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
26
22
Офсайды
0
1
Количество передач
387
349
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фейеноорда», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»