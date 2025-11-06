Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Штутгарт» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Штутгарт» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
Штутгарт
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Фейеноорд
84' Б. Эль-Ханнус 90+1' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
23
Анис Хадж Мусса
(К) ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Штутгарт
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
7
Аймен Слити
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
8
Томаш
26
Ундав
4-1-3-2
1
Велленройтер
26
Рид
15
Ахмедходжич
4
Ватанабе
5
Смал
23
Тимбер
23
Хадж Мусса
10
Валенте
11
Борхес
18
Уэда
9
Ларин
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
24
Хабот
23
Загаду
23
Загаду
24
Хабот
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
4
Вагноман
18
Левелинг
18
Левелинг
4
Вагноман
10
Валенте
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
10
Валенте
11
Борхес
44
Сауэр
44
Сауэр
11
Борхес
Остались в запасе
Штутгарт
Фейеноорд
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
35
Mirza Ćatović
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Штутгарт - Фейеноорд
4
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
26
22
Офсайды
0
1
Количество передач
387
349
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фейеноорда», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Фейеноорд»

«Штутгарт» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фейеноорд Штутгарт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
12
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+