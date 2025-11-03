Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
19
Шепелев
45
Брагару
10
Велетень
9
Филиппов
3-4-1-1
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
45
Калитвинцев
5
Калюжный
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
19
Рашица
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
45
Брагару
30
Йосефи
30
Йосефи
45
Брагару
19
Шепелев
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
19
Шепелев
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
19
Рашица
2
Капинус
2
Капинус
19
Рашица
9
Антюх
25
Когут
25
Когут
9
Антюх
45
Калитвинцев
11
Чурко
11
Чурко
45
Калитвинцев
Остались в запасе
Полесье
Харьков
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
88
Андрей Король
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Богдан Леднев
АП
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
88
Андрей Король
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Полесье - Харьков
3
4
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Металлиста 1925», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»