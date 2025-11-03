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  • «Полесье» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Полесье» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 17:50
Полесье
03.11.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Харьков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
88
Андрей Король
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
70
Ivan Bagriy
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
19
Шепелев
45
Брагару
10
Велетень
9
Филиппов
3-4-1-1
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
45
Калитвинцев
5
Калюжный
20
Литвиненко
31
Шабанов
9
Антюх
19
Рашица
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
45
Брагару
30
Йосефи
30
Йосефи
45
Брагару
19
Шепелев
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
19
Шепелев
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
19
Рашица
2
Капинус
2
Капинус
19
Рашица
9
Антюх
25
Когут
25
Когут
9
Антюх
45
Калитвинцев
11
Чурко
11
Чурко
45
Калитвинцев
Остались в запасе
Полесье
Харьков
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
88
Андрей Король
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Богдан Леднев
АП
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
88
Андрей Король
ЦП
47
Ilya Khrunyk
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Полесье - Харьков
3
4
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Металлиста 1925», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Металлист 1925»

«Полесье» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Харьков Полесье
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