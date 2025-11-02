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  • «Шахтер» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Шахтер» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 17:50
Шахтер
02.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
3' Эгиналдо 54' Невертон 90+4' В. Кабаев (АГ)
56' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
27
Очеретко
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
66
Тиаре
2
Вивчаренко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
16
Огундана
19
Бондаренко
5
Бондарь
5
Бондарь
19
Бондаренко
11
Невертон
17
Тобиас
17
Тобиас
11
Невертон
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
49
Мейреллес
7
Эгиналдо
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
16
Огундана
39
Герреро
39
Герреро
16
Огундана
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо» Киев, 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев

«Шахтер» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
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