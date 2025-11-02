02.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
27
Очеретко
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
66
Тиаре
2
Вивчаренко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
16
Огундана
19
Бондаренко
5
Бондарь
5
Бондарь
19
Бондаренко
11
Невертон
17
Тобиас
17
Тобиас
11
Невертон
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
49
Мейреллес
7
Эгиналдо
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
16
Огундана
39
Герреро
39
Герреро
16
Огундана
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо» Киев, 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»