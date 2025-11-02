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  • «Спартак» Кострома – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Спартак» Кострома – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 15:50
Спартак К
02.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
21' А. Саплинов (П) 73' А. Саплинов 84' А. Гарибян
38' А. Крачковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-2-2-1
86
Корец
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
9
Тлехугов
23
Чиканчи
2-2-4-2
1
Штепа
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
5
Морозов
10
Зарыпбеков
7
Антонов
5
Крачковский
6
Тарба
10
Жигулев
44
Кухарчук
31
Касимов
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
9
Тлехугов
11
Назаренко
11
Назаренко
9
Тлехугов
88
Садов
77
Гарибян
77
Гарибян
88
Садов
23
Чиканчи
69
Боков
69
Боков
23
Чиканчи
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
44
Кухарчук
48
Сутугин
48
Сутугин
44
Кухарчук
31
Касимов
18
Родионов
18
Родионов
31
Касимов
10
Зарыпбеков
13
Пузанов
13
Пузанов
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
9
Алиев
9
Алиев
5
Крачковский
Остались в запасе
Спартак К
Черноморец
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Спартак К - Черноморец
5
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Черноморца», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Черноморец»

«Спартак» Кострома – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Спартак К
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