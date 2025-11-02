02.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-2-1
86
Корец
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
9
Тлехугов
23
Чиканчи
2-2-4-2
1
Штепа
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
5
Морозов
10
Зарыпбеков
7
Антонов
5
Крачковский
6
Тарба
10
Жигулев
44
Кухарчук
31
Касимов
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
9
Тлехугов
11
Назаренко
11
Назаренко
9
Тлехугов
88
Садов
77
Гарибян
77
Гарибян
88
Садов
23
Чиканчи
69
Боков
69
Боков
23
Чиканчи
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
44
Кухарчук
48
Сутугин
48
Сутугин
44
Кухарчук
31
Касимов
18
Родионов
18
Родионов
31
Касимов
10
Зарыпбеков
13
Пузанов
13
Пузанов
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
9
Алиев
9
Алиев
5
Крачковский
Остались в запасе
Спартак К
Черноморец
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Спартак К - Черноморец
5
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Черноморца», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»