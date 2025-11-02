02.11.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-2-1-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
17
Вантух
23
Малиш
6
Попара
11
Горбач
7
9
Вокрри
3-3-3-1
1
Герета
93
Роман
92
Слюбик
44
Холод
35
Фернандо
6
Пидгурский
23
Копина
11
Рунич
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
6
Попара
21
Башич
21
Башич
6
Попара
11
Горбач
19
Саленко
19
Саленко
11
Горбач
23
Малиш
36
Оливейра
36
Оливейра
23
Малиш
28
Будковский
28
Будковский
10
Притула
17
Слюсар
17
Слюсар
10
Притула
35
Фернандо
20
Сапуга
20
Сапуга
35
Фернандо
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
11
Рунич
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
11
Рунич
7
Криспим
11
Квасница
11
Квасница
7
Криспим
Остались в запасе
Заря
Рух
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Руха», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»