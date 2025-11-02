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  • «Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 15:20
Заря
02.11.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рух
27' Д. Попара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Деян Попара
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
23
Юрий Копина
ОП
10
Остап Притула
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
3-2-1-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
17
Вантух
23
Малиш
6
Попара
11
Горбач
7
9
Вокрри
3-3-3-1
1
Герета
93
Роман
92
Слюбик
44
Холод
35
Фернандо
6
Пидгурский
23
Копина
11
Рунич
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
6
Попара
21
Башич
21
Башич
6
Попара
11
Горбач
19
Саленко
19
Саленко
11
Горбач
23
Малиш
36
Оливейра
36
Оливейра
23
Малиш
28
Будковский
28
Будковский
10
Притула
17
Слюсар
17
Слюсар
10
Притула
35
Фернандо
20
Сапуга
20
Сапуга
35
Фернандо
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
11
Рунич
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
11
Рунич
7
Криспим
11
Квасница
11
Квасница
7
Криспим
Остались в запасе
Заря
Рух
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Руха», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Верес»

«Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Заря
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