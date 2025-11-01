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  • «Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 21:50
Реал
01.11.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
4 : 0
Завершен
Валенсия
19' К. Мбаппе (П) 31' К. Мбаппе 44' Д. Беллингем 82' А. Каррерас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
15
Гюлер
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
14
Корреа
5
Таррега
3
Копете
14
Гайя
7
Сантамария
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
18
Белтран
16
Лопес
4
Хейсен
2
Асенсио
2
Асенсио
4
Хейсен
15
Гюлер
25
Себальос
25
Себальос
15
Гюлер
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
14
Корреа
21
Васкес
21
Васкес
14
Корреа
16
Лопес
15
Джемерт
15
Джемерт
16
Лопес
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Белтран
8
Алмейда
8
Алмейда
18
Белтран
11
Риоха
9
Дуро
9
Дуро
11
Риоха
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Реал - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
7
Офсайды
2
0
Количество передач
712
382
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.8
0.46
xGP (предотвращенные голы)
0.9
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Валенсии», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Валенсия»

«Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Реал
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