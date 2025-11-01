01.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
6
Мартин
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
11
Гедеш
4-3-2-1
1
Симон
2
Горосабель
4
Ляпорт
3
Вивиан
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
Захарян
3
Муньос
3
Муньос
Захарян
18
Солер
8
8
18
Солер
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Сансет
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
20
8
Офсайды
3
1
Количество передач
363
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»