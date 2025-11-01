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  • «Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:20
Реал Сосьедад
01.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
38' Б. Мендес 47' Г. Гедеш 90+2' Й. Горротксатеги
42' Г. Гурусета 79' Р. Наварро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
6
Мартин
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
11
Гедеш
4-3-2-1
1
Симон
2
Горосабель
4
Ляпорт
3
Вивиан
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
Захарян
3
Муньос
3
Муньос
Захарян
18
Солер
8
8
18
Солер
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Сансет
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
20
8
Офсайды
3
1
Количество передач
363
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Атлетик»

«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Реал Сосьедад
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