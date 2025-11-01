01.11.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
2-4-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
3
Козик
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Цуриков
55
Теллес
77
Понедельник
7
Алефиренко
27
Ойевуси
15
4-2-2-2
86
Боль
44
Кампуш
22
Скорко
16
Ндика Матам
27
Ващенко
15
Мишнев
59
Козак
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
27
Ойевуси
70
Климчук
70
Климчук
27
Ойевуси
Гусол
17
Салабай
17
Салабай
Гусол
99
Ррапай
10
10
99
Ррапай
77
Кара
4
4
77
Кара
10
Булеца
5
Энрике
5
Энрике
10
Булеца
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
27
Ващенко
50
Шостак
50
Шостак
27
Ващенко
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
Остались в запасе
Колос
Александрия
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
Главный тренер
Руслан Костышин
77
Makarenko Nazar
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Колос - Александрия
5
6
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Александрии», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»