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  • «Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:20
Колос
01.11.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
90' Ю. Климчук
31' Т. Кара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Александрия
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
59
Артем Козак
ПВ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Антон Салабай
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
49
Матеус Амарал
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
19
Жота
ЦФ
2-4-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
3
Козик
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Цуриков
55
Теллес
77
Понедельник
7
Алефиренко
27
Ойевуси
15
4-2-2-2
86
Боль
44
Кампуш
22
Скорко
16
Ндика Матам
27
Ващенко
15
Мишнев
59
Козак
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
27
Ойевуси
70
Климчук
70
Климчук
27
Ойевуси
Гусол
17
Салабай
17
Салабай
Гусол
99
Ррапай
10
10
99
Ррапай
77
Кара
4
4
77
Кара
10
Булеца
5
Энрике
5
Энрике
10
Булеца
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
27
Ващенко
50
Шостак
50
Шостак
27
Ващенко
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
Остались в запасе
Колос
Александрия
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
Главный тренер
Руслан Костышин
77
Makarenko Nazar
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Колос - Александрия
5
6
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Александрии», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Александрия»

«Колос» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Колос
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