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  • «Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 14:50
Вильярреал
01.11.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
22' Ж. Морено 56' А. Молейро 58' С. Комесанья 65' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
18
Алемао
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
4
Диас
6
Сисс
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Алемао
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
18
Алемао
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Алемао
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
4
Диас
8
Трехо
8
Трехо
4
Диас
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
0
Количество передач
426
456
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.02
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-1.79
-1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Райо Вальекано», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Райо Вальекано»

«Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Вильярреал
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