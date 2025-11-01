01.11.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-1-2-1-3
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
4
Диас
6
Сисс
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Алемао
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
18
Алемао
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Алемао
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
4
Диас
8
Трехо
8
Трехо
4
Диас
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
0
Количество передач
426
456
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.02
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-1.79
-1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Райо Вальекано», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
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Источник: «Бомбардир»