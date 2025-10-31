31.10.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-2-1
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
15
Рико
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
11
да Коста
9
Майорал
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
27
Витсель
21
Унаи
11
Цыганков
23
Мартин
73
Рока
19
Ванат
2
Джене
5
Абкар
5
Абкар
2
Джене
33
Лисо
91
Нею
91
Нею
33
Лисо
26
Фемения
21
Мартин
21
Мартин
26
Фемения
11
да Коста
22
Санкрис
22
Санкрис
11
да Коста
6
Милья
11
Камара
11
Камара
6
Милья
22
Мартинес
15
Ринкон
15
Ринкон
22
Мартинес
11
Цыганков
18
Лемар
18
Лемар
11
Цыганков
73
Рока
17
Хиль
17
Хиль
73
Рока
23
Мартин
7
Стуани
7
Стуани
23
Мартин
Остались в запасе
Хетафе
Жирона
1
Иржи Летачек
ВР
32
L. Laso
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
32
José Luis Pérez
ЦФ
39
Yassin Tallal
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
14
Джон Солис
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
L. Laso
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
32
José Luis Pérez
ЦФ
39
Yassin Tallal
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
14
Джон Солис
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Хетафе - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
14
Офсайды
3
0
Количество передач
243
406
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Жироны», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»