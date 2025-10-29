29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-2-1-2-2
1
Са
15
Москера
24
Тоти
12
Агбаду
3
Вольфе
2
Доэрти
35
Гомес
38
Чачуа
28
Лопес
99
Арокодаре
7
Хванг
4-2-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
21
Хато
27
Густо
45
Лавиа
17
Сантос
41
Эстевао
10
Буонанотте
19
Джордж
11
Гиттенс
Гомеш
37
Крейчи
37
Крейчи
Гомеш
28
Лопес
5
Манетси
5
Манетси
28
Лопес
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
99
Арокодаре
27
Беллегард
27
Беллегард
99
Арокодаре
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
10
Буонанотте
25
Кайседо
25
Кайседо
10
Буонанотте
19
Джордж
7
Нету
7
Нету
19
Джордж
41
Эстевао
19
Делап
19
Делап
41
Эстевао
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
3
1
5
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
362
549
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»