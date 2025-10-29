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  • «Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 21:35
Вулверхэмптон
29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Челси
48' Т. Арокодаре 73' Д. Меллер Вольфе 90+1' Д. Меллер Вольфе
5' А. Сантос 15' Т. Джордж 41' Эстевао 89' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К) ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
(К) ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Са
15
Москера
24
Тоти
12
Агбаду
3
Вольфе
2
Доэрти
35
Гомес
38
Чачуа
28
Лопес
99
Арокодаре
7
Хванг
4-2-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
21
Хато
27
Густо
45
Лавиа
17
Сантос
41
Эстевао
10
Буонанотте
19
Джордж
11
Гиттенс
Гомеш
37
Крейчи
37
Крейчи
Гомеш
28
Лопес
5
Манетси
5
Манетси
28
Лопес
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
99
Арокодаре
27
Беллегард
27
Беллегард
99
Арокодаре
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
10
Буонанотте
25
Кайседо
25
Кайседо
10
Буонанотте
19
Джордж
7
Нету
7
Нету
19
Джордж
41
Эстевао
19
Делап
19
Делап
41
Эстевао
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
3
1
5
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
362
549
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»

«Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Челси Вулверхэмптон
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